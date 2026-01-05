年末年始と雪が降った新潟県内。どれほどの積雪となったのか、そして1月6日以降の天気について石黒菖気象予報士の解説です。 年末から1月5日の中で、最も積もっていた積雪の深さを見てみましょう。雪が少なかった所から、魚沼市守門や上越市安塚では一気に1mを超えました。特に上越方面は平地も雪が強まり、上越市高田でも平年の3.5倍となったんですね。また、普段雪の積もりにくい新潟市中央区も一時18cmまで積もりました。そし