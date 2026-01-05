各地の年末年始の様子を振り返ります。雪が降る中、迎えた年末年始。それぞれに新年への願いを抱く期間となったようです。 雪の影響を大きく受けた新潟県内の年末年始。その雪に喜びの声が上がったのは、予定より1週間遅れでオープンした湯沢町のスキー場です。【神奈川から訪れた人】「本当にオープンを待っていた。これから楽しみたい」多くの人たちが今シーズンの初滑りを楽しんだ一方、雪により相次