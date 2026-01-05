新潟市の神社で1月5日、古町芸妓が正月にちなんだ衣装を身にまとい、新春の舞を奉納しました。 あでやかな着物姿で神社を訪れたのは8人の古町芸妓です。雪が舞う中、芸道上達の神が祀られている古町神明宮を参拝し、1年の願いや芸妓文化の継承を祈りました。神職による祈とうを受けた後は新春の舞を披露。『初春』や『初富士』など新年の幕開けにふさわしい3つの演目を華麗に踊りました。これらの舞いの中では手まりをつく姿など