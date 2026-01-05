1月2日と3日に箱根駅伝が行われ、新潟県内出身の選手が力走を見せました。 2日の往路で4区を走ったのは中越高校出身の日本大学3年・片桐禅太。その片桐からたすきを受け取ったのが、同じく中越高校出身の4年・鈴木孔士です。シード圏内である10位でたすきをつなぐと、2年連続の山登りを任された鈴木はその後、順位を一つ上げる快走を見せ、区間9位でゴール。2人の奮闘もあり、日本大学は12年ぶりのシード権を獲