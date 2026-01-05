愛知県警察本部5日午後3時40分ごろ、愛知県岩倉市の住宅で、70代くらいの男性が布団の上で死亡しているのを、安否確認に訪れた警察官が発見した。遺体は腐敗が進んでおり、県警は身元の確認を急いでいる。県警によると、5日午後2時半ごろ、男性の親族を名乗る男性が近くの交番を訪れ「最近姿を見かけない」と安否確認を依頼した。