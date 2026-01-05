歌手でタレントの中川翔子さんが5日、『リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA』のオープニングイベントに登場。昨年出産した双子の子育てについて話しました。中川さんは今回、絵本キャラクター『リサとガスパール』の日本語版出版25周年を記念して、松屋銀座で行われるイベントのオープニングイベントに着物姿で登場。絵本の内容にちなみ、子育て中のハプニングについて聞かれると中川さんは「自分の人生から双子の人生に塗