“4組の副担任”乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月1日（木・祝）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「年女に相応しい大活躍の1年だった遥香先生の2025年。そして、2026年は令和8年！ 今年も“8”に愛された遥香先生の1年になる予感がしています！