お餅の新しいおいしさを楽しむ「フレンチトースト風」作ってみた お雑煮やお汁粉など、お正月にお餅を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。定番の食べ方をひととおり楽しんだあとは、さまざまなおやつアレンジを試してみたくなりますよね。 今回は、お餅でフレンチトースト風のおやつが作れるレシピをクックパッドで見つけたので、実際に作ってみることにしました。 お餅と卵液をフライパンで焼くだけ 1. 切り餅は表面を