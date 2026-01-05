英国のスターマー首相＝昨年9月、英リバプール（DannyLawson/PA通信＝共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は5日、トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有に改めて意欲を表明したことに対し「グリーンランドの将来はグリーンランドとデンマークのものだ」と述べ、トランプ氏に反対した。スカイニューズ・テレビの取材に答えた。スターマー氏は「（米国はグリーンランドを）併合する権利はない」とト