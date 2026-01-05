夫からすると、いまの父親の羽振りのよさが目に余るんでしょうね…こんなことを聞いてしまったら義母との距離感を少し考えてしまうもの。しかし義母はこっちの気はおかまいなしで…？【まんが】若い義母のプレゼント攻撃(ウーマンエキサイト編集部)