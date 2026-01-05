女子プロレスのスターダムは５日、２０２５年プロレス大賞で女子史上初のＭＶＰを受賞したワールド王者の上谷沙弥（２９）が、体調面を考慮して当面休養し、２月７日の大阪大会まで約１カ月欠場することを発表した。上谷は昨年、団体最高峰のワールド王座を１年間守り抜き、１１月にはＳＴＲＯＮＧ女子王座も獲得。さらに、テレビの地上波番組にも多数出演するなどフル回転の大活躍で知名度を上げ、女子レスラーとして初のプロ