マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元ポルトガル代表MFナニが来日し、都内でサッカークリニックを行った。4日（日）にU8（小学1〜2年生）とU10（小学3〜4年生）、5日（月）にU10（小学3〜4年生）とU12（小学5〜6年生）を指導。U12の部は満員御礼となった。ナニに加え、スポルティングでクリスティアーノ・ロナウドを指導したことでも知られているルイス・ディアス氏もゲストとして来日。ポルトガルが誇る名選手と名指