今冬の移籍市場でトッテナム・ホットスパーからボルシアMGに期限付き移籍を果たした日本代表DF高井幸大が、5日に行われた練習試合でスタメン出場を飾った。現在21歳の高井は、2025年夏に川崎フロンターレからスパーズに完全移籍で加入。しかしシーズン前半戦は負傷にも悩まされ、先月29日に行われたプレミアリーグ第18節クリスタル・パレス対トッテナムの一戦で初のベンチ入りを果たした。そして今冬の移籍市場では、出場機会