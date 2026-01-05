5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万2010円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては177.20円高。出来高は4855枚となっている。 TOPIX先物期近は3483ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52