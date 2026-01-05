2026年1月3日、韓国メディア・ファイナンシャルニュースは、日本や台湾を中心に東アジアで梅毒の感染拡大が深刻化していると報じた。記事によると、日本では梅毒の感染者数が4年連続で年間1万3000人を超え、台湾でも9000人を上回る水準に達している。主な感染経路は性接触で、特に若年層を中心に感染が拡大しているという。日本の国立健康危機管理研究機構の発表では、25年1月から25年12月14日までに報告された国内の梅毒感染者は