大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが5日（月）、2026年1月25日（日）に国立代々木競技場第二体育館で行われるSVリーグ第12節GAME2のヴォレアス北海道戦に、俳優の平野綾さんがゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 愛知県出身の平野さんは声優や女優、歌手としてマルチに活動している。特に、平野さんがヒロインの涼宮ハルヒ役を演じた2006年放