高市首相は５日、安倍晋三・元首相の遺影を手に、三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝した。伊勢神宮の新年の参拝は歴代首相の恒例行事で、安倍内閣時代、首相も総務相として安倍氏に同行したことがある。２０１６年の伊勢志摩サミットでは、安倍氏が各国首脳を伊勢神宮に案内した。首相は遺影に加え、同サミット時の写真も持参し、内宮の入り口にあたる宇治橋を渡った。参拝後の年頭記者会見では「橋の上で（写真を）広げて両岸を