女優の吉岡里帆（32歳）が、1月4日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。2026年は「噛みしめて初心に帰って、1年長いなぁ…と思えるくらい1つ1つ大事にチャレンジしていきたい」と語った。新年最初の放送で、吉岡里帆が新年の挨拶をした後、「去年は1年があっという間で、自分でも年々早くなっているなと思ったんですけど、このスピード感はどんどん加速していくと思うので、2026年はですね、わたくし