ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「NO LIMIT! カウントダウン 2026」にて、人気キャラクター「クロミ」と「マイメロディ」によるスペシャルライブが行われました。年越しの瞬間直前の「カウントダウン・エディション」と、年明け直後の「ニューイヤー・セレブレーション・ショー」の2回にわたり登場。「世界クロミ化計画」を掲げるクロミが、キュートでロックなパフォーマンスで会場を熱狂させました。 ユニバー