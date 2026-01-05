５日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、立憲民主党の野田佳彦代表に単独インタビューするなど、高市政権が２年目を迎える今年の政界を占った。記者キャスターの広内仁氏は「今年の政治、通常国会や高市総理の訪米など内政、外交ともに日程が目白押しですが、注目は多数派形成の動きと衆議院の解散です」と話し出すと「高市政権、参議院では依然、少数与党のままですので自民党内では国民