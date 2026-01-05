ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「NO LIMIT! カウントダウン 2026」において、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が開催されました。ハロウィーン・イベントで話題となったショーが、カウントダウンのステージで待望の復活。DJピカチュウやポケモンたちが登場し、エネルギッシュなパフォーマンスで会場を沸かせました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン