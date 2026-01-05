栃木県立高で、男子生徒が別の生徒に暴行しているとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿され、県警が暴行容疑で捜査を始めたことが5日分かった。加害側の生徒は事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話しているという。