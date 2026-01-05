¡Ú¥ê¡¼¥°¥É¥¥¡Û¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 2¡Ý1 FC¥é¥Ì¥·¡¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î4Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¡¦¥Ç¥í¡¼¥Ì¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÊý¥Ü¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥¯¢ª´ÇÈÄ·ãÆÍ¤Î°ìÉô»Ï½ªÆüËÜÂåÉ½MF¡¦ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹Æ±Î½¤¬¡¢´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ´ÇÈÄ¤Ë·ãÆÍ¡£Áê¼êFW¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö1·î4Æü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï2026Ç¯½éÀï¤Î¥ê¡¼¥°¥É¥¥18Àá¤ÇFC¥é¥Ì¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¡£2¡½1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¤³¤È¤À¡£90