新日本プロレスは5日、大田区総合体育館で「NEWYEARDASH！！」を行った。メインはIWGPタッグ選手権は王者組のOSKAR、Yuto−Ice組と挑戦者組の大岩陵平、ザック・セイバーJr.が激突。試合は20分すぎ、ともに勝負を懸ける。大岩がラリアット、回転エルボーをYuto−Iceに決めるがカウント2。逆に王者組は大岩を捉えると26分22秒、K・O・Bからの片エビ固めで2度目の防衛に成功した。試合後、海野、上村がリングイン。海野は