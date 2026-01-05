プレミアリーグ第20節マンチェスター・シティ対チェルシーの一戦が行われ、1-1の痛み分けに終わった。前半先制したのはホームのシティだ。好調のタイアニ・ラインデルスが左サイドからシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。しかし、追加点は生まれず後半アディショナルタイムに突入。試合終了間際エンソ・フェルナンデスにゴールを許してしまい、勝ち点2を落とす結果に。また、この試合では先発したルベン・ディアスとヨシュコ