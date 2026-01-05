プレミアリーグ第20節リーズ対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われ、1-1のドローに終わった。先制したのは日本代表の田中碧が所属するリーズだ。62分、ブレンデン・アーロンソンが抜け出してシュート。GKセネ・ラメンスは一歩も動けなかった。ただ、その3分後にユナイテッドが同点弾をゲット。マテウス・クーニャが裏のスペースに走り込み、ゴールネットを揺らした。その後はスコア動かず引き分け。互いに勝ち点1を分け合