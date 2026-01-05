歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎（83）が5日、東京・新国立劇場で初春歌舞伎公演「通し狂言鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の初日を迎えた。「女忠臣蔵」とも呼ばれる演目。今回は17年ぶりの通し上演となる。息子の八代目菊五郎（48）と共演するのは昨年6月以来、約7カ月ぶりとなる。七代目は大詰めで源頼朝として出演。八代目が主人公の召使いお初を演じた。20年ぶり2度目の役で、国立劇場に立つのも八代目襲名