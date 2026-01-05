立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」（優勝賞金562万円）は5日の2日目6〜12Rで二次予選が行われ、6日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦のメンバーが決まった。地元・東京の鈴木玄人（29・117期）は4着で何とか勝ち上がり。志願してS班吉田拓矢の前を回ったが、3番手を確保するも捲りが出ず。鈴木は「悔しいですね…。これじゃ自力じゃないので。練習したけど調整していないし、調子もあるんで…。でも、それは言い訳