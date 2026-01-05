５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拘束したことを報じた。武力による侵略行為で国際法違反との指摘も出ている今回の動きについて、コメンテーターで出演の教育アドバイザー・清水章弘氏は「完全に２つに分けて考えないといけないと思いますね」と話し出すと「トランプ政権のやった、この行動というのは根底は間違ってい