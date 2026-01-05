「日本維新の会」代表で、大阪府の吉村洋文知事（50）が5日までに更新されたYouTubeチャンネル「トマホーク」にゲスト出演。政治家としてあと何年働くかについて言及する場面があった。「何歳まで政治家をする予定ですか?」と質問されると、吉村氏は「もうちょっと限界になってきたかな…」と苦笑する。また「今が50歳なんやけどさ、ヤバくない?俺、頭の中ではまだ25歳やもん。25歳から頭進化してない」といい、笑わせてい