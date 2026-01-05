金沢競馬は1月5日、令和6年4月に発生した禁止薬物陽性馬事案を受け、当該競走馬を管理していた金田一昌調教師に対し、行政処分を行ったと発表した。発表によると、処分内容は戒告・賞典停止40日。賞典停止期間は、令和8年3月11日以降に実効40日間が科される。【金沢競馬】禁止薬物陽性馬を確認…「深くお詫び申し上げます」1着入線も失格この件は、令和6年4月3日に行われた金沢7Rにおいて、金田一調教師が管理するサムワンライ