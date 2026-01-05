1月1日から3日が元日に合わせて3連休となった中国。天津で新たにオープンした「津湾雲頂高空展望台」と「天津之心」津塔の展望台は、夕日や夜景を見に来た市民や観光客でにぎわいを見せた。新華網が伝えた。天津市内の高さ300メートル以上の位置にある二つの展望ホールは、それぞれの特徴に合わせて無料の解説や撮影・展覧、無形文化遺産のインタラクティブ体験などを提供して文化体験を景色鑑賞と組み合わせており、市民や観光客