中国国家発展改革委員会は1月5日、青海省にある源流地から上海市の河口まで、長江本流の水質は国家地表水環境品質基準における「第2類」レベルに達したと発表しました。同委員会は2015年から長江本流沿岸の産業と生活の汚水・廃棄物への対策に取り組み、約1万社の化学工業企業を対象に改造と閉鎖、移転を実施し、農業非点源汚染（ANPSP）を制御し、船舶からの排気ガスや汚水に対する規制を強化し、違法な埠頭（ふとう）約1000カ所