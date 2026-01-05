「ゴッドタンSP 芸人マジ歌選手権」、豪華シンガー8組が新曲を引っさげ大集結。ヒム子（バナナマン・日村勇紀）、角田晃広（東京03）、秋山竜次（ロバート）、バカリズム、後藤輝基（フットボールアワー）ら常連マジ歌シンガーに加え、キンタロー。とマユリカが初参戦。審査員には設楽統（バナナマン）らおなじみのメンバーの他、松村沙友理、中丸雄一らも。【動画】「芸人マジ歌選手権」最新回に加え、過去回も期間限定配信豪華シ