Photo:ギズモード編集部 窓ガラスくらいの厚みしかないんだぜ!?ただいま現地取材中のCES2026で、薄すぎておっかなびっくりしちゃうAndroidベースの13インチタブレット「Paper」を発見しました。参考までに、iPad Airは6mm、iPad Proが5.3mmだけど、コイツの最薄部はたったの3.1mm！ 未来きたねえ。 Photo:ギズモード編集部