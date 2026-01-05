◆全国高校ラグビー大会準決勝東福岡19―38京都成章（5日、花園ラグビー場）2大会ぶりの決勝進出を目指した東福岡だが、昨春の全国選抜大会準決勝で敗れた京都成章への雪辱はならなかった。花園での通算勝利も99勝止まり。メモリアル勝利は持ち越された。前半の終盤に1トライを返して7点差で折り返したが、後半は相手にサインプレーを自在に決められ、翻弄（ほんろう）された。後半だけで4トライを奪われ、須藤蔣