「シンザン記念・Ｇ３」（１２日、京都）京都２歳Ｓ７着からの反撃に燃えるバルセシート。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒５−１１秒８をマーク。前を行く僚馬を目標に力強い脚取りで伸びて併入したように前走後も好気配を保っている。半姉に１９年阪神ＪＦ覇者レシステンシアを持つ血統馬。距離短縮を追い風に、出世の登竜門レースを制して、春の大舞台へ。こうやまき賞で２勝目を手にしたクールデイトナ。好