乃木坂４６の井上和が、雑誌のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。井上は５日、自身のインスタグラムを更新。「本日発売のヤングマガジン６号で表紙と巻頭グラビアを務めさせていただいています！よろしくお願いします！」と告知し、美しい肩や脚が映える赤いニット姿や、パープルの半袖とショートパンツを合わせたコーデ、白いタンクトップとジーンズを合わせたコーデなど多数のショットをアップした。また、井上が表紙