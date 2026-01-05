本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/5 EUR/USD 1.1600（6.33億ユーロ） 1.1630（7.79億ユーロ） 1.1750（8.29億ユーロ） 1.1800（15.0億ユーロ） 1.1805（9.47億ユーロ） 1.1900（8.43億ユーロ） USD/JPY 155.00（14.0億ドル） 159.00（6.77億ドル） GBP/USD 1.3250（8.68億ポンド） ユーロドルは1.1600から1.1900に分散、1.1800が大規模設定