ジェフユナイテッド千葉は5日、MFエドゥアルド、FWカルリーニョス・ジュニオ、FW呉屋大翔、DF鈴木大輔、DF河野貴志との契約更新を発表した。昨季のJ2リーグでエドゥアルドは25試合3得点、カルリーニョス・ジュニオは30試合10得点、呉屋は29試合6得点、鈴木は30試合2得点、河野は24試合2得点を記録していた。5選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。●MFエドゥアルド「感謝と幸せで胸がいっぱいです。もう一度の