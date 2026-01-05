栃木SCは5日、J2・J3百年構想リーグの選手背番号を発表した。移籍加入組ではDF柳育崇(←岡山)が5番、DF阿部海斗(←熊本)が6番、FW近藤慶一(←いわき←鹿児島/期限付き移籍)が9番、MF大曽根広汰(←藤枝)が13番、DF鈴木俊也(←大宮/期限付き移籍)が14番、MF杉森考起(←愛媛)が17番、GK櫻庭立樹(←鳥取)が21番、MF食野壮磨(←東京V)が40番、GK猪越優惟(←清水/期限付き移籍)が71番、FW西野太陽(←徳島/期限付き移籍)が77番、MF中