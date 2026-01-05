サガン鳥栖は5日、J2・J3百年構想リーグのトップチームスタッフと選手背番号を発表した。移籍加入組ではDF神山京右(←富山)が3番、MF坂本亘基(←山形)が7番、GK松原颯汰(←千葉←長野)が12番、MF城定幹大(←福島)が13番、MF玄理吾(←徳島)が18番、MF豊田歩(←熊本)が20番、MF弓場堅真(←今治)が22番、MF田中雄大(←岡山←甲府)が29番、DF磯谷駿(←山口)が76番、FW塩浜遼(←熊本)が88番をつける。以下、2025シーズンの体制■