プロレスラーとして活動を再開したフワちゃん（年齢非公表）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新。今月と2月の試合スケジュールを発表した。フワちゃんは「1月は、こちらの日程でリングに立たせていただきます！！」とし「1月10日(土) 後楽園ホール1月21日(水) 後楽園ホール 1月31日(土) 後楽園ホール2月7日(土) 大阪」とスケジュールを添付。そして「一歩一歩、丁寧に着実に。全力を尽くして頑張ります！」と決