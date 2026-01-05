歌手のLiSA（38）が5日、東京国際フォーラムで全国ホールツアー「LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜」東京公演最終日を迎えた。ソロデビュー15周年の始まりを彩るように、3年半ぶりのフルアルバム発売や国内外のツアー開催決定を発表し、約5000人のファンを沸かせた。2日間で約1万人を動員。勢いよく、景気よく、アニバーサリーイヤーが幕を開けた。ショッキングピンクの髪がきらめいた。主役の登場の合図に、会場には大歓声が沸