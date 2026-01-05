アイドルグループSTU48が5日、公式サイトに「STU48メンバーの肖像権・パブリシティ権に関するお願い」を掲載した。「現在STU48で活動するメンバー（株式会社STU所属メンバー、および他事務所所属メンバーを含む）の肖像権及びパブリシティ権の保護について、重要なお願いがございます」とし、「昨今、SNS等において、無許可で撮影された写真・動画の投稿、メンバーの容姿を模したAI生成画像・動画がアップロードされる事例が見受け