2025年末からパソコンの販売を停止していたマウスコンピューターが、1月5日15時から一部シリーズの販売を再開したと発表した。今回販売を再開したのは、ビジネス向けパソコン「MousePro」シリーズ。販売を再開したビジネス向けパソコン「MousePro」シリーズ。写真は14型液晶を搭載した「MousePro C4シリーズ」mouse/NEXTGEAR/G TUNE/DAIVの各シリーズは引き続き一時販売停止となり、注文再開のタイミングは未定だが、マウスコンピ