青山学院大学が10時間37分34秒の大会総合新記録で、史上初となる2度目の3連覇を果たした第102回箱根駅伝。【画像】真ん中分けのスーパールーキー、早稲田大の鈴木琉胤選手『あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド！』（通称「あまこま」）の監修を行う、駅伝マニア集団「EKIDEN News」（＠EKIDEN_News）の西本武司さんは、今大会でも追いかけ観戦を敢行。恒例のテレビではわからない“細かすぎる名場面”を振り返った。1区_スタート