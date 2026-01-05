〈“青学のヘアバンド”黒田朝日と“早稲田の真ん中分け”鈴木琉胤が輝いた日…箱根駅伝2026「TVに映らなかった名場面」往路編〉から続く青学大が史上初となる2度目の3連覇を果たした第102回箱根駅伝。往路に続き、駅伝マニアの「EKIDEN NEWS」（＠EKIDEN_News）の西本武司さんが、あまりに細かすぎる復路の名場面を振り返った。【画像】クセがすごいけど目が離せない、創価大の小池莉希選手【6区】クセがすごい…創価大・小池莉