1月3日、おかずクラブ（ゆいP・オカリナ）が自身らのYouTubeチャンネルに更新した動画の中で、ゆいPが2026年のダイエットの目標を語った。【関連】おかずクラブゆいP、超過酷だった過去のダイエット企画を回想「めちゃくちゃだった」動画の中で、ゆいPは2026年の目標について、「痩せる。痩せて、ずーっと維持する」「血圧がね、高くて。なんで、病院も通ってますし」とコメント。その上で、「80キロまではとりあえず落としたいよ