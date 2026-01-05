「最近、自分のための時間ってあったかな？」「忙しくて、趣味なんて後回し……」そんなふうに感じている方もいるのではないでしょうか。実は、「ちょっと手間がかかるけれど、心がじんわり満たされる趣味」を持っている人には、不思議とお金の流れもよくなる傾向があります。お金に愛される人は、流行や見栄ではなく、自分の内側が喜ぶ時間を大切にしているのです。今回は、そんな「お金に愛される人の趣味」について、日常に取り